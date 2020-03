Tom Brady ha scelto la Florida. Non per godersi una dorata pensione, ma per continuare a giocare dopo aver lasciato i New England Patriots, la sua unica squadra in venti stagioni da professionista del football americano. Il 42.enne quarterback, sei volte campione del Super Bowl, ha postato su Instagram un video di se stesso mentre firma il contratto con la sua nuova squadra, quei Tampa Bay Buccaneers che appartengono allo stesso proprietario del Manchester United, il magnate statunitense Malcom Glazer. I «Bucs» hanno fatto sapere che si tratta di un «contratto multimilionario», senza ulteriori precisazioni, ma secondo i media americani l’accordo è per due anni a 30 milioni di dollari a stagione.