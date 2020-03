La società friburghese Chassot Concept, che organizza il Tour de Romandie, ha licenziato tutto il suo personale. L’impresa diretta dall’ex corridore Richard Chassot, direttore della corsa, ha reagito così alla decisione del Consiglio federale di annullare tutte le manifestazioni che riuniscono più di 1.000 spettatori. Chassot avrebbe licenziato il personale per ragioni economiche e per permettere loro di ottenere la compensazione. La società di Chassot si augura di poter reintegrare il personale licenziato se le misure prese per fronteggiare il coronavirus dovessero essere modificate in tempi brevi. La partenza del Tour de Romandie è prevista il 28 aprile ad Oron.