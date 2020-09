Il kazako Alexey Lutsenko (Astana) si è imposto in solitaria al termine della sesta tappa del Tour de France con arrivo al Mont Aigoual. I favoriti per la generale non hanno da parte loro creato sorprese. Solo Julian Alaphilippe ha provato nel finale a recuperare qualche secondo - ne ha rosicchiato uno - dopo quelli persi ieri per un rifornimento vietato. Adam Yates (Mitchelton) conserva così la maglia gialla di leader. Lutsenko ha fatto la differenza a una quindicina di chilometri dal traguardo, in concomitanza con la difficile ascesa del col de la Lusette.