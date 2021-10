Una settimana decisamente intensa per il Ticino Rugby, che rientra dal difficile campo di Basilea con una sconfitta ma anche con tante nuove consapevolezze per il futuro. A dispetto dei molti infortunati, i rossoblù registrano infatti gli esordi di Gill Togni e Alessandro Brandao, di rispettivamente 20 e 18 anni, che hanno mostrato grande carattere, come d’altronde tutto il XV allenato da Ronny Karlen in una partita difficile ma combattuta fino all’ultimo minuto. 24 a 8 il risultato finale, con i punti ticinesi frutto di un calcio piazzato di Michel Petitjean e una meta di Nicolò Ippolito.

Ma la più bella vittoria, non sul campo ma dal forte significato, il Ticino Rugby l’ha comunque portata a casa il sabato precedente, quando al nuovo campo di Bellinzona sono stati invitati i Camaleonti, squadra di calcio di giovani adulti con disabilità, per far vivere loro una giornata da veri rugbisti, con tanto di terzo tempo finale.

Una giornata che ha arricchito i giocatori di entrambe le squadre, i quali hanno potuto conoscere e apprezzare le reciproche realtà. Se quindi è vero che, al termine della settimana, manca ancora la prima vittoria in campionato, la squadra bellinzonese sta mettendo i tasselli per la propria crescita, sia come rugbisti che come uomini. E questa è senza dubbio la cosa più importante.

Il prossimo impegno del Ticino Rugby sarà sabato prossimo, in casa contro il Winterthur 2.

Basilea Rugby – Ticino Rugby 24 – 8

Formazione Ticino Rugby: Demoly, Demondion, Mazzolini; Sani; Brandao; Petitjean, Ippolito, De Ambroggi (Karlen); Contessi, Magenes (Guidotti); Togni, Pellandini Pimentel Teixeira, Solari; Sacchi.

