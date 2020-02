Questa è una pagina che si sta girando nel mondo delle istituzioni sportive. Ex pattinatore, poi allenatore di Surya Bonaly e consigliere di Brian Joubert, Didier Gailhaguet ha guidato la federazione quasi ininterrottamente dal 1998, con una pausa tra il 2004 e il 2007. Aveva già dovuto dare le dimissioni per problemi di gestione prima di essere rieletto. Questa volta lo scandalo ha fatto precipitare lo sport francese in una crisi senza precedenti.

Roxana Maracineanu aveva denunciato una «disfunzione generale» e aveva indicato la «responsabilità morale e personale» di Gailhaguet. Lui aveva inizialmente optato per un contrattacco, indicando che il Ministero dello Sport dell'epoca nel mantenere Beyer nel pattinaggio, e attaccando Maracineanu, descritto come un «ministro moralizzatore».

Il boss inattaccabile del pattinaggio francese era già riuscito ad uscire dalle sabbie mobili in alcune occasioni. È stato bandito da qualsiasi funzione nel pattinaggio internazionale per tre anni dopo lo scandalo degli imbrogli tra i giudici alle Olimpiadi di Salt Lake City del 2002. Nel 2004 è stato anche costretto a dimettersi dalla presidenza del FFSG a seguito di una relazione della Corte dei conti che segnalava una cattiva gestione. Ma ha ripreso la presidenza nel 2007, fino a sabato.

Le rivelazioni di sette giorni si sono poi estese anche in altri sport. Venerdì, la federazione equestre (FFE) ha promesso una «serie di azioni» dopo le accuse contro tre dirigenti di un ex cavaliere professionista. Due giorni prima, nel calcio, il presidente della SCO di Angers, Said Chabane, bersaglio delle lamentele di quattro donne, tra cui una dipendente e due ex dipendenti del club, è stato accusato di «aggressione sessuale aggravata».