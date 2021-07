Un secolo e qualche briciola: corre su questa lunga linea del tempo l’intervallo che separa la conquista della splendida medaglia di Noé Ponti a Tokyo dal primo trofeo olimpico che un atleta ticinese riuscì a portarsi a casa, e soltanto tre giorni ci impediscono di celebrare 101 anni di differenza tondi tondi tra i due momenti: la prima medaglia olimpica vinta da un atleta ticinese ai Giochi, di bronzo come quella del nuotatore gambarognese, è infatti certificata in data 3 agosto 1920 e ad ottenerla, ad Anversa, in Belgio, fu un tiratore bellinzonese, Domenico Giambonini, nel tiro con la pistola a squadre dai 30 metri.

A differenza del ventenne Ponti, Giambonini partecipava alla sua prima – e unica – Olimpiade in età avanzata: coi suoi 51 anni e 265 giorni il tiratore bellinzonese era infatti...