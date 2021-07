La pioggia ha caratterizzato le ore precedenti la gara di Izu, rendendo il percorso scivoloso e stravolgendo tutti i punti di riferimento. Tecnicamente formidabili, audaci ma non temerarie, le elvetiche hanno dominato le francesi, annunciate quali grandi favorite. Figlia dell’ex vicecampione del mondo nella specialità Markus Neff, Jolanda ha approfittato, su questo percorso molto impegnativo, della sua versatilità, lei che brilla anche su strada. Da quando si è trasferita negli Stati Uniti con il compagno americano, anche lui biker, la sangallese ha ampliato ulteriormente la sua tavolozza per mostrare una bella facilità nella discesa, oltre a una straordinaria padronanza tattica ed emotiva.

La sorpresa è notevole. Jolanda Neff si era fratturata la mano sinistra a metà giugno in Austria. La sua carriera sembrava compromessa anche da una rottura della milza avvenuta a fine 2019 in allenamento negli Stati Uniti. Senza il rinvio di un anno, a Tokyo 2020 rischiava di non esserci. Libera da ogni pressione, a differenza di Rio 2016, la 28.enne Neff è riemersa quasi dal nulla, precedendo Sina Frei di 1’19’’ e Linda Indergand di 1’23’’. E pensare che le svizzere non sono salite una sola volta sul podio della Coppa del Mondo in questa stagione.