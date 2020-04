76 giorni. Tanto è durato il lockdown nella regione cinese dalla quale la pandemia si è diffusa al resto del mondo. Una chiusura totale che un regime autoritario con un esercito rigidissimo, ha potuto imporre senza la minima contestazione. Wuhan sta ora riprendendo sotto strettissime misure igieniche ed un controllo sugli spostamenti, alcune attività economiche ed industriali ma restano naturalmente vietati assembramenti e comportamenti che potrebbero portare ad una temutissima seconda ondata.

Non sono un virologo o un epidemiologo ma basta sfogliare articoli scientifici divulgativi per capire quanto la pandemia che stiamo vivendo abbia qualche similitudine con quella del 1918. Il fatto che la seconda ondata di allora fu quella più letale e che si verificò proprio durante l’estate, dopo che la guardia era stata abbassata, forse dovrebbe farci riflettere. Si, perché se due mesi fa tutti, dai politici all’intelligence, dalla popolazione all’economia ci siamo lasciati sorprendere dal virus, non sapendo bene come agire e quali misure prendere (magari anche sotto la nefasta influenza delle elezioni comunali che si avvicinavano), permettendo lo svolgimento di un carnevale con decine di migliaia di persone e l’accesso di lavoratori dalle zone rosse italiane, oggi abbiamo una visione molto più nitida dello scenario mondiale e della devastazione che una malattia simile può portare.

Come organizzatore di eventi sportivi ed assieme al team organizzativo che presiedo, la decisione di annullare degli eventi importantissimi è stata sì dolorosa, ma semplice: la salute prima di tutto! Questo messaggio sembra molto lungi dall’essere stato afferrato da altri e la titubanza delle autorità in questo ambito preoccupa parecchio. Dal 21 marzo, data della chiusura totale di ogni attività non essenziale nel nostro Cantone, sono passati 25 giorni e fatti due conti per arrivare ai 76 vissuti dagli abitanti della regione cinese grande come la Svizzera, se la matematica non è un’opinione, ne mancano ancora 51, con i quali si arriverebbe ai primi di giugno. Quanta perplessità nel vedere che già si cerca di riaprire, di ritornare ad una vita normale dopo nemmeno un mese di chiusura, con gli ospedali ancora saturi, nuovi contagi e morti e Paesi del mondo che si affacciano solo ora sul baratro dell’epidemia. Mi si permetta quindi di esprimere qualche dubbio sul fatto che durante i prossimi sei mesi vi sia un ritorno tale alla normalità da permettere nel nostro Paese lo svolgimento di manifestazioni internazionali con migliaia di partecipanti da molte parti del mondo, convegni o eventi sportivi locali che prevedano assembramenti con regole igieniche precarie e nessun controllo. Il presidente del comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo, rinviate nel 2021, esprimeva, in una recente intervista rilasciata alla CNN, dei forti dubbi addirittura sulla data di riserva ormai fissata e sarebbe del tutto fuori luogo permettere qualunque evento sportivo in barba a questo annullamento di portata storica.

Mi chiedevo, con l’occhio del professionista, con quale metro di giudizio sarei giudicato se in barba alla salute pubblica organizzassi una gara di corsa nella quale un partecipante ne infettasse altri e da questi contagi risultassero poi dei decessi. Finirei davanti alla sbarra? O potrei salvarmi facendo leva su qualche decreto levato troppo presto? Chi ne sarebbe infine responsabile? Me lo chiedo perché alcuni giorni fa, 500 dei 5000 pettorali a disposizione per una gara storica internazionale in Vallese (prevista il mese di agosto con data di riserva il mese di settembre), sono stati venduti in due minuti (esatto, 120 secondi), segno che gli organizzatori (ed evidentemente anche molti atleti) non hanno ancora afferrato la gravità della situazione. Altri eventi mondiali come l’Ironman di Thun, nel mese di luglio, sono ancora ufficialmente in corsa per uno svolgimento senza intoppi. Nei discorsi da social (che hanno soppiantato prepotentemente quelli da bettola) leggevo commenti che riguardavano controlli individuali dei partecipanti per permettere grandi eventi evitando contagi. Ma se i dati statistici dicono che circa la metà di chi è infettato dal virus è asintomatico, in quale modo si vorrebbero individuare questi “portatori” della malattia? Non da ultimo, chi vorrebbe partecipare a bagni di folla senza la certezza di non contrarre l’infezione? Occorre anche considerare quanto detto recentemente dalla Consigliera Federale Sommaruga la quale ha dichiarato che le misure di sicurezza e prevenzione non potranno in alcun modo discriminare i gruppi a rischio (giustamente) e non sarebbe quindi possibile obbligare tali gruppi ad un auto-isolamento forzato mentre il resto della popolazione se la spassa tranquillamente tra open-air cinematografici, corse campestri e grigliate lungo i fiumi.

Considerato che tutte le fonti scientifiche parlano di 12-18 mesi per avere un vaccino (o un trattamento) approvato e che poi per produrlo e somministrarlo alla popolazione mondiale passerebbero altri mesi (se non anni), sarebbe bene che le autorità dessero finalmente una deadline realistica per tutte quelle attività assolutamente non essenziali (cultura, sport, spettacolo, ecc.) per evitare una nuova ondata, speculazioni e nuove vittime. Vittime per le quali il Ticino non ha ancora smesso di piangere perché, che lo si capisca o no, ogni individuo che muore è un morto di troppo, che devasta una famiglia e che non tornerà più tra le braccia dei suoi cari.

©CdT.ch - Riproduzione riservata