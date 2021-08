Tutte le stelle elvetiche a Bellinzona

A pochi giorni dalla chiusura dei Giochi olimpici di Tokyo il Comitato organizzatore del Galà dei Castelli annuncia la presenza a Bellinzona di tutte le più grandi stelle dell’atletica svizzera. La beniamina di casa Ajla Del Ponte, 5. nella finale dei 100 metri e 4. nella staffetta 4 x 100 m, capace di stampare un 10’’91 olimpico che le vale il primato nazionale, sarà ai blocchi di partenza con Mujinga Kambundji, bronzo mondiale di Doha sui 200 m e anche lei reduce da una grande prestazione a Tokyo con il 6. tempo nei 100 m, il medesimo piazzamento nella staffetta e la finale sui 200 metri chiusa al 7. posto. Anche le altre due brillanti staffettiste della 4x100m Salomé Kora e Riccarda Dietsche saranno ai blocchi di partenza. Il Comunale di Bellinzona saluterà la più grande campionessa svizzera di sempre: Lea Sprunger che si congederà dall’atletica e ha scelto proprio il Ticino per i suoi saluti al grande pubblico. La campionessa europea di Berlino sui 400 m nel 2018, affronterà il suo ultimo giro di pista della carriera con la compagna di staffetta Yasmin Giger. Altre due importanti presenze saranno Ricky Petrucciani, semifinalista a Tokyo e altra promessa dell’atletica rossocrociata, che ha nel mirino il record svizzero di Matthias Rusterholz e William Reais, anche lui campione europeo U23 sui 200 m e semifinalista olimpico, che tenterà di migliorare il suo personale. Nei 110 hs le ambizioni di Jason Joseph ai Giochi si sono spente in semifinale, ma a Bellinzona il primatista nazionale sarà pronto per la sua rivincita. Saranno in gara anche altri atleti dalla spedizione svizzera ai Giochi: Angelica Moser, campionessa europea indoor nel salto con l’asta; la giovanissima Ditaji Kambundji, fresca campionessa europea U20 sui 100 hs; Lore Hofmann, che ha mancato la finale olimpica per pochissimo; Delia Sclabas negli 800 m e Jonas Raess nei 1500 m.