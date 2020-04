«Non c'è alcuno stop nella preparazione atletica degli sportivi d'élite e dei dilettanti in attesa che rientri l'allarme COVID-19». Il preparatore atletico Antonio Liucci, nonostante il periodo di notevole incertezza - palestre chiuse e attività agonistiche sospese sine die - è più determinato che mai nel proseguire il proprio lavoro «sul terreno» con passione e determinazione. «Calciatori, pugili, ginnasti, ma anche tanti semplici praticanti dello sport e del fitness, in questi giorni - afferma - sono riusciti a mantenere la motivazione e la voglia di continuare ad allenarsi in vista dei loro obiettivi sportivi. Dalle quattro mura della palestra siamo passati all'allenamento virtuale. Non ci siamo fermati, ognuno con il suo programma personalizzato». L'elenco dei partecipanti al progetto messo in piedi da Liucci è lungo, ma vi hanno preso parte anche nomi ben noti dello sport come i calciatori Antonio Marchesano (FC Zurigo), Igor Djuric (FCS Xamax), Miodrag Mitrovic (PFK Cerno More Varna) e Michele Monighetti (AC Bellinzona) solo per citarne alcuni, senza dimenticare pugili come Tiago Pugno, Angel Rocque, Attila Varga (membri della nazionale svizzera) e Davide Faraci (campione italiano dei medio massimi), tutti in campo per proseguire la propria preparazione personalizzata con il personal trainer bellinzonese.

«Stiamo vivendo un momento molto particolare - prosegue Liucci - il coronavirus è arrivato in maniera rapida e inaspettata ed ha rivoluzionato lo stile di vita e le abitudini di tutti noi. La nostra quotidianità è stata colpita duramente, ma è proprio in questi momenti che dobbiamo essere uniti e fortemente motivati, pronti a metterci in gioco per un unico obiettivo: sconfiggere questo virus e tornare a lavorare dal vivo il prima possibile, certamente con gli accorgimenti di profilassi delineati a livello federale e cantonale e per i quali abbiano iniziato subito a prepararci preventivamente, senza, appunto, starcene con le mani in mano». «Quale migliore momento, del resto, per ritagliarci un po' di tempo da dedicare a noi stessi?» domanda. E ancora: «Ora che tutto è fermo, è il momento giusto per iniziare. Basta scuse!».

Stessa motivazione

L'attività fisica e una sana alimentazione sono le variabili più importanti per la nostra salute, anche se gran parte della popolazione è ormai costretta da settimane a una quarantena forzata. «I benefici per un allenamento ben fatto, ancorché online - rimarca - sono innumerevoli, indipendentemente dal livello atletico che ciascuno ha raggiunto. Ma nonostante siamo bombardati quotidianamente da informazioni e studi scientifici sull'importanza di restare attivi, ancora troppe persone conducono una vita sedentaria». In quest'ottica la «Virtual Sport Room» è stata messa in piedi per tutti. «L'attuale situazione mi ha fatto riflettere molto e mi ha indotto ad adattare nuovi metodi di allenamento che prima non avrei forse neppure considerato. In effetti non sono mai stato molto favorevole al coaching online perché secondo me chi pratica sport deve essere seguito sotto tutti gli aspetti di persona. Non avevo mai valutato però - e questo è il punto - l'opzione di poter lavorare online dove il metodo resta pressoché lo stesso. Posso ugualmente continuare a seguire i miei clienti in tempo reale e interagire immediatamente con loro, in modo da poterli far esercitare in sicurezza, correggerli e motivarli».

Stanze virtuali

Come avvengono gli allenamenti? «In giorni e orari specifici. È a detta di tutti una bellissima esperienza di fitness e di personal training con la stessa energia e motivazione di quando ci si trova insieme in palestra o sui campi di preparazione atletica». «Football performance training», «Boxe performance training» e «Virtual fitness training» sono alcune delle stanze virtuali create ad hoc dal bellinzonse per ciascun partecipante, professionista, dilettante o sportivo per diletto che sia. Tecnicamente, spiega ancora Liucci, «atleti e clienti si connettono tramite un app in stanze virtuali con il loro smartphone o il loro PC. In quel momento ci vediamo tutti, siamo un team e questo rende tutto molto divertente e stimolante. Ho dovuto riadattare completamente il mio modo di lavorare, ma dopo una piccola fase di studio e di prove sono riuscito a trovare ottime soluzioni». Quanto dura un allenamento? «Circa 45 minuti. Si tratta di un momento speciale che serve anche a spezzare la monotonia della giornata allenandosi e divertendosi, mentre per gli atleti è un'occasione per mantenere alte le loro performance e farsi trovare pronti alla ripresa dei campionati o degli eventi sportivi che seguiranno quando tutto tornerà alla normalità. Seguo alcuni di questi ragazzi ogni giorno e vedo l'impegno che mettono per raggiungere i loro obiettivi e sacrifici».

È nata una nuova community

«Mi sento soddisfatto perché nelle nostre classi online c'è molto entusiasmo e tante persone si stanno avvicinando al mondo del fitness per la prima volta. È nata una vera e propria community - prosegue Antonio Liucci - i partecipanti provano a spronare anche i loro amici e parenti meno motivati a fare movimento, nascono nuove amicizie e questo mi rende davvero orgoglioso. Osservare la gente felice di quanto fa facendo dimenticando per un po' quello che sta accadendo fuori dalle nostre mura non ha prezzo». Quali sono i suoi obiettivi? «Anzitutto c'è quello di coinvolgere sempre più persone e farle innamorare dello sport, aiutarle a sentirsi bene fisicamente e mentalmente. Lo sport è adatto a tutti e nei miei allenamenti cerco di dare molta importanza a questo aspetto. Le singole attività sono state pianificate e studiate scrupolosamente per massimizzare gli obiettivi di ciascuno». «Basti dire che con il pugile dilettante Tiago Pugno la scommessa era addirittura l'Olimpiade di Tokyo! Posticipare questa scadenza, proprio mentre essa era "dietro l'angolo", è stato "un duro colpo", ma la motivazione - conclude il preparatore atletico - resta comunque alta e cercheremo di riprogrammare tutto insieme per farci trovare pronti al momento giusto». Nella palestra virtuale di Bellinzona, per sconfiggere la pandemia, si punta in alto.

©CdT.ch - Riproduzione riservata