La gara Biasca Climb +2000 (www.biascaclimb.ch) farà il suo debutto dopo un periodo nel quale il coronavirus ha dominato la scena. Una corsa per molti ma, come recitava una pubblicità degli anni ’80, non per tutti. Un minimo di allenamento è infatti necessario anche se vi è la possibilità di fermarsi presso il traguardo volante all’Alpe di Compiett, a 1.509 metri di quota, dove vi sarà un piccolo ristoro. Un percorso molto scorrevole e che, lungo i dieci chilometri previsti, porterà i partecipanti circa duemila metri più in alto, alla Forcarella di Lago. Quello stesso lago simbolo della Valle di Santa Petronilla e dalle quali si origina il fiume che da vita all’omonima cascata ben visibile dal borgo di Biasca. La partenza è prevista alle otto in punto presso il centro sportivo del Vallone. Iscrizioni sul posto ancora possibili.