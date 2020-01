Il tandem svizzero Victoria Manni/Carlo Röthlisberger non ha migliorato il piazzamento ottenuto al termine della prima giornata, in una categoria – è bene specificarlo – in cui la classifica si muove assai raramente. I ticinesi hanno chiuso al 20. posto. Tuttavia possono essere soddisfatti della loro prestazione in Stiria. Sono riusciti infatti a migliorare il loro miglior totale di punti personali con 145,24 (il precedente era di 138,81). In occasione delle loro prime tre partecipazioni ai campionati europei non erano riusciti a qualificarsi per il libero.