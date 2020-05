Potrebbe essere uno strano pesce d’aprile in ritardo ed invece è tutto vero, anche se manca ancora l’ufficialità. Mike Tyson e Evander Holyfield sono pronti a risalire sul ring, a ridare vita ad una delle più grandi rivalità che il mondo della boxe abbia mai vissuto. «Iron Mike» ha quasi 54 anni, «The Real Deal» ne ha addirittura 57, e la mente deve risalire alla fine degli anni novanta per rituffarsi in due combattimenti indimenticabili per gli amanti del pugilato.

Il morso di King Kong

Il primo atto tra i due risale al 9 novembre 1996: a Las Vegas Tyson difende il titolo WBA dei pesi massimi. Ma a spuntarla è Holyfield, per ko tecnico all’11. ripresa, conquistando così la cintura per la terza volta. La rivincita è entrata nella leggenda. Il 28 giugo 1997, sempre a Las Vegas, Tyson viene squalificato...