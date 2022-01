Niente da fare per la SAM Massagno nella finale di SBL Cup. A Montreux, la squadra di Robbi Gubitosa ha perso 73-84 al supplementare contro l’Olympic Friburgo dopo essersi trovata avanti di nove punti a due minuti dalla fine dei tempi regolamentari. I cinque minuti di overtime non hanno avuto storia, come dimostra il parziale di 19-8 in favore dei burgundi.