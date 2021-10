Quarta giornata di campionato e primo derby per Lugano e Massagno. Sabato all’Istituto Elvetico infatti, alla palla a due delle 17:00 le compagini ticinesi si ritroveranno per la prima volta in stagione una di fronte all’altra. Inutile sottolineare come i favori del pronostico non possano che arridere alla squadra della collina, non fosse altro per il “tre su tre” sin qui accumulato nella casella delle vittorie. Attenzione però ad un Lugano motivato dal primo successo arrivato mercoledì in trasferta a Birsfelden.

«Nessuno chiede la luna»Milutin Nikolic è un coach chiamato a far di necessità virtù. Arrivato a Lugano per far crescere una squadra imbottita di giovani, è ben conscio dei limiti della propria rosa, per altro ancor più limitata dalle assenze: «Nessuno gioca per perdere ma sappiamo...