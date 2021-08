Nel singolo femminile, la tanto auspicata medaglia d’oro - la prima nella storia del canottaggio elvetico a livello U19 - è puntualmente arrivata. Il merito va ad Aurelia Maxima Janzen, in forza alla società malcantonese, la più giovane partecipante di tutto il lotto dei concorrenti. Un collega di una testata italiana ha definito la ragazza bernese «di un altro pianeta». Primo posto sia nell’eliminatoria che nella semifinale. Nell’atto conclusivo la Janzen ha lasciato solo le briciole alle pur agguerrite avversarie. La ragazza, allenata dal tedesco Klaus-Dieter Stecker, con una cadenza di 26-29 colpi al minuto, ha tenuto fede al suo ruolo di favorita. Ha dimostrato in modo impressionante quanto può spingere la barca e lasciarla scivolare sull’acqua, quasi fosse una piuma, pur non mostrando uno sforzo eccessivo. Sempre, naturalmente, facendo uso di un vecchio tipo di remi (Macon), praticamente scomparsi dai campi di regata dagli anni Novanta. «Ormai mi sono affezionata e i risultati mi stanno dando ragione. Il ritmo basso mi dà più tranquillità e sicurezza allo scafo», ci ha confidato la neocampionessa mondiale, che rivedremo su un altro palcoscenico in occasione degli Europei in programma il 9 e 10 ottobre. Domenica l’unica che ha cercato di impensierirla – si fa per dire - è stata l’azzurra Giulia Clerici, che tuttavia ha dovuto concedere alla rossocrociata quasi 3”. Medaglia di bronzo per la greca Evangelia Fragkou.

La seconda medaglia d’oro è giunta dal 4 di coppia femminile, una specialità che rappresenta, come il singolo, il fiore all’occhiello del canottaggio elvetico. «Non è senza motivo che Swiss Rowing - ci ha detto il direttore, Christian Stofer - un anno fa aveva lanciato un progetto di coppia femminile in vista dei Giochi olimpici di Parigi del 2024 e di quelli di Los Angeles del 2028. Il titolo iridato ottenuto dal quartetto U23 ai Mondiali di Racice e quello odierno negli U19 a Plovdiv, vanno proprio in questa direzione». L’esito della gara non è mai stato in discussione. Medaglia d’argento per l’Italia e bronzo per la Germania. «Abbiamo avuto una buona partenza, ma, comunque, la gara è stata una dura battaglia, soprattutto nella parte centrale. Siamo molto felici per aver conquistato questo titolo, che rientrava nei nostri obiettivi alla vigilia del Mondiale», ha detto la capovoga zurighese Olivia Roth.

Un più che dignitoso quinto posto è il risultato ottenuto dal quattro di coppia maschile guidato dall’atleta del CC Lugano, Leonardo Salerno. «In generale, posso dire di essere molto soddisfatto della prestazione del quattro. Nella finale, purtroppo, a metà gara la barca si è un tantino appesantita e gli avversari sono scappati. Siamo stati comunque molto bravi nella prova di qualificazione. Negli ultimi 20 metri abbiamo ripreso e superato l’armo della Bulgaria. In semifinale c’è stato qualche problemino con il timone, senza tuttavia grosse conseguenze. Ai prossimi Nazionali, in programma a inizio settembre, non vedo l’ora di cimentarmi nel singolo».

