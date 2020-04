L’abbiamo chiamata «Ritorno al futuro», invero senza troppa fantasia. È una rubrica figlia dell’emergenza e, va da sé, della mancanza di eventi sportivi live ( QUI TUTTE LE PUNTATE ). E allora, se non possiamo vivere il presente proviamo almeno a correre indietro con la memoria. Ripescando, a questo giro, il vibrante scontro sul ring tra Ruby Belge e Matthew Hatton valido per la corona di campione europeo dei pesi welter: correva il 26 novembre del 2010 e al terzo round il pugile ticinese si arrendeva all’avversario. Riviviamo quel match comunque storico grazie all’articolo di Paride Pelli, inviato al Bolton per l’occasione.

Dopo un minuto e trentadue secondi dall'inizio della terza ripresa, Roberto Belge si è inginocchiato davanti a Matthew Hatton: a spezzare brutalmente il suo sogno europeo nella gelida Bolton un tremendo montante sinistro tra lo stomaco e il fegato che gli ha letteralmente tolto il fiato. Un colpo perfetto, quello infertogli dal suo «giustiziere», che ha doppiato un altrettanto preciso sinistro alla tempia andato a segno pochissimi secondi prima. Ruby ha avuto una smorfia di dolore, ha provato a prendere tempo ma si è poi trovato disteso sul tappeto, con l'arbitro Dolpierre sopra di lui a scandire impietosamente i secondi che mancavano alla fine del suo sogno. «Sino al "quattro" ho pensato di potermi rialzare, ma poi il dolore è stato lancinante e ha avuto il sopravvento: non ce l'ho fatta a continuare» ha dichiarato un Ruby delusissimo ma comunque lucido pochi minuti dopo l'amaro epilogo. Hatton aveva cominciato fortissimo, ma Belge - pur incassando due diretti al volto - ha saputo mantenere con coraggio il centro del ring provando a mettere in difficoltà «Magic», impressionante per velocità d'esecuzione e continuità d'azione. Anche la seconda ripresa ha visto un Ruby spavaldo iniziare addirittura all'attacco, con l'avversario sorpreso da così tanta veemenza. Ma il sogno si è spezzato già a metà del round successivo. Bravissimo Hatton e impotente nell'occasione Ruby, che sperava ovviamente di rimanere più a lungo sul quadrato. «Ho accettato lo scambio ravvicinato, volevo dimostrare che anche io so "fare a botte" come lui: ma alla fine si è rivelato un errore, che a questi livelli si paga a carissimo prezzo» ha ammesso ancora il luganese.

Il sostegno delle diverse decine di persone giunte in extremis dal Ticino nel nord-ovest dell'Inghilterra non è bastato. Il sogno - suo e dei suoi appassionati tifosi - di riportare la prestigiosa cintura in Svizzera, a 27 anni di distanza dall'impresa riuscita a Mauro Martelli, non si è dunque avverato: il campione continentale dei pesi welter è e resta Matthew Hatton, impostosi come aveva promesso, ossia per «knock-out».

Dopo la prima sconfitta da professionista, che va ad intaccare un record sin qui «immacolato» di 25 successi e un pareggio, resta da capire il futuro di Ruby, che ha raggiunto i 31 anni ed è reduce da due match molto duri e difficili. Il luganese del BC Ascona troverà la forza per andare avanti oppure preferirà appendere i guantoni al chiodo, optando per il ritiro? Belge sicuramente rifletterà a lungo, ascolterà il parere delle persone - e sono tante - che gli vogliono bene e l'hanno seguito con affetto in tutti questi anni. Se il pugilato alle nostre latitudini sta vivendo un momento magico, è soprattutto grazie a lui, campione che della «nobile arte» nel nostro paese è l'ambasciatore. Qualsiasi decisione prenderà, sarà quella giusta e la si dovrà rispettare, consapevoli però che se Ruby dovesse lasciare il ring, il pugilato in Ticino non potrà più essere quello di prima.

