Terza nella finale, l’elvetica era stata retrocessa al quarto posto per aver ostacolato un’avversaria, la tedesca Daniela Maier. Dopo una lunga attesa, la giuria aveva decretato che Smith avesse volontariamente disturbato Maier, quando il suo sci sinistro aveva toccato la tedesca. Anche lei ostacolata dalla canadese Marielle Thompson (medaglia d’argento), la vodese aveva affermato che non poteva comportarsi diversamente, in uno sport in cui contatti di questo tipo sono molto frequenti. Ma non era stata ascoltata. Ora è arrivata la rivincita, con il ricorso.