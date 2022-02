Domani sera avranno luogo alla Palestra Regazzi i Campionati ticinesi indoor di velocità e di salti in estensione, una manifestazione prevista in calendario ad inizio stagione, poi cancellata per i timori causati dalla pandemia. Fortunatamente, grazie al coraggio ed all’iniziativa della Vigor Ligornetto, che già lo scorso luglio aveva organizzato il meeting del Mendrisiotto nel periodo post pandemico, la competizione è stata riproposta, evitando un’ulteriore penalizzazione per i nostri atleti.

Così, nel rispetto di un severo protocollo Covid (partecipazione vincolata al green pass, riscaldamento esterno, entrata al campo gara solo a 30 minuti dalla partenza) i nostri migliori atleti potranno confrontarsi nell’unica manifestazione cantonale prevista, evitando le centinaia di chilometri e le ore di trasferta per raggiungere Macolin e San Gallo, le sole località che possono vantare un palazzetto per l’atletica. Un notevole vantaggio sfruttato appieno dalle società ticinesi, la quasi totalità delle quali ha colto l’occasione per far competere «in casa» i propri giovani, molti dei quali trovano proprio nello stimolo competitivo le motivazioni per praticare la disciplina. Inoltre, il confronto con gli atleti italiani che presentano i migliori accrediti consente una rara opportunità di crescita.

Ottime le gare di velocità. Scorrendo le liste di partenza, balzano agli occhi gli oltre 40 iscritti nelle prove di velocità, che prevedono, dopo un 50 metri ad inizio serata, due serie sui 60, cui si aggiunge la finale per il titolo ticinese. I più forti sprinter cantonali saranno presenti, eccetto naturalmente Ajla Del Ponte e Ricky Petrucciani, attesi ad impegni di altro spessore. Il favorito tra gli uomini sarà il diciottenne Giovanni Pirolli, campione nazionale di categoria, l’unico dei nostri velocisti a vantare un personale inferiore ai 7”. L’asconese se la vedrà con Nicolas Artuso, nazionale italiano alla ricerca del limite per i Mondiali indoor a Belgrado.

Tra le donne Maeva Tahou parte come la chiara favorita per titolo cantonale. La bellinzonese, 7”75 di personale, se la vedrà con Joanelis Herrera, 7”47, ed altre 4 azzurre dai personali altisonanti. Se le prove veloci saranno di alto livello, lo stesso non si può dire delle gare di lungo e triplo, invero con poche iscrizioni, ed in cui i nostri giovani ticinesi faticano ancora ad emergere. Dunque, appuntamento a domani con i nuovi campioni ticinesi indoor. Si gareggia alla Palestra Regazzi di Gordola a partire dalle 19.00.

