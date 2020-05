Era un dossier voluminoso quello che era stato inviato nelle scorse settimane all’Ufficio federale dello sport e a Swiss Olympic. Con i suoi 98 club affiliati, l’organismo aveva chiesto di poter riprendere l’attività rispettando tutte le direttive legate alla problematica della pandemia da coronavirus. A parlarci del dossier in questione e dei suoi contenuti è stata la direttrice di Swiss Golf Barbara Albisetti. L’apertura tanto attesa, almeno alle nostre latitudini, è comunque caratterizzata da una settimana di pioggia. Una ragione, che potrebbe ovviamente in parte frenare l’entusiasmo dei giocatori.

Campi riaperti

«In sintesi – spiega la malcantonese che da oltre un decennio vive a Losanna – era stato chiesto di poter riaprire tutte le infrastrutture che erano rimaste chiuse dal mese di marzo. Grazie alle indicazioni degli esperti, si era voluto sottolineare il fatto che, almeno sul piano non agonistico, è possibile giocare a golf senza prevaricare le raccomandazioni delle autorità, nonché le regole e le prescrizioni sanitarie indicate nella lotta al COVID-19».

Anche in condizioni normali, senza rischi di infezioni virali, i golfisti possono rispettare senza alcun problema le distanze (due metri o più). Tra l’altro, le partite si giocano con un massimo di quattro persone riunite nello stesso flight (il gruppetto che gioca insieme) e si possono pertanto evitare facilmente gli eventuali contatti ravvicinati. «A sottolineare il concetto – ribadisce Barbara Albisetti – è stato il nostro presidente Reto Bieler (ndr: presidente di Swiss Golf), che ha voluto mettere bene in chiaro quali sono le regole che disciplinano il nostro sport».

Etica e disciplina

Si tratta di regole uniformate in tutto il Paese e che si applicano su ogni percorso. Alla base di questa uniformità, ci sono anche un’etica e una disciplina che già fanno parte dello spirito e della cultura di questo sport. Cosa dice Barbara Albisetti al proposito? «Posso solo aggiungere che, in genere, c’è tra i giocatori un alto senso di responsabilità. In Svizzera, lo ricordo, si contano circa 100.000 golfisti membri di vari club. Dal 16 marzo scorso, giustamente, hanno smesso di giocare e si sono adeguati alle disposizioni vigenti. Adesso che la pandemia sembra più o meno essere sotto controllo, si può non solo pensare di tornare a calpestare l’erba dei campi, ma forse anche di riprendere a tutti gli effetti l’attività sociale. Il golf, va ribadito, permette di fortificare il corpo e lo spirito all’aria aperta e, per certi aspetti, può essere paragonato a una sana passeggiata in un bosco».

Senso di responsabilità

Altro discorso quello relativo all’aspetto competitivo. «Per quasi due mesi i migliori giocatori delle squadre élite hanno dovuto adattarsi alle regole sanitarie. Lo hanno fatto con un senso di responsabilità, mantenendosi comunque in forma, grazie alle nuove tecnologie. Sotto la guida dei nostri 12 coach nazionali, si è lavorato soprattutto per mantenere il fisico integro. Non sono inoltre mancate le lezioni di tecnica o le garette di putt via skipe. Andare su un campo è però tutta un’altra cosa. Mi auguro davvero che a questo punto si possa riguadagnare il tempo perso e ripristinare pian piano anche i contatti sociali che tanto sono mancati a tutti».

Prospettive future

Cosa si può dire infine dello stato di salute del golf elvetico? E quali sono le prospettive future? «La situazione non è facile da analizzare, anche perché in tempi recenti c’è stata una vera e propria trasformazione. Il passaggio dalla vecchia Associazione svizzera di golf (ASG) a Swiss Golf ha portato con sé cambiamenti non indifferenti. Non tutti li hanno apprezzati. In generale si avverte un calo dei soci nei club, ma in generale numeri dei golfisti sono comunque cresciuti, soprattutto pensando all’integrazione dell’Associazione svizzera dei golfisti indipendenti (ASGI) e a quella con il concetto proposto dalla Migros. Ci tengo a sottolineare che con questi organismi non solo abbiamo buoni rapporti, ma c’è anche uno spirito di collaborazione che a mio avviso può solo portare benefici a tutta la nostra struttura. D’altra parte che il golf sia in evoluzione è ormai un dato di fatto. Noi dobbiamo adattarci a quanto succede nella società, tenendo comunque ben presente che non vogliamo comunque stravolgere l’immagine del nostro sport».

©CdT.ch - Riproduzione riservata