È finita al grido di «campioni campioni», in un Istituto Elvetico vestito a festa e caldo come poche altre volte in passato. È finita tra grandi sorrisi, ma non prima della grande paura, con quel tiro di Draughan rispedito indietro dal ferro e che avrebbe potuto portare il titolo in terra burgunda. È finita con capitan Stockalper ad alzare il trofeo al cielo, e le lacrime a solcare i visi degli sconfitti. È finita la stagione del Lugano, tornato là dove negli ultimi anni ci ha ormai abituati a stare; in cima al basket svizzero.

Doveva essere un campionato di transizione per i neo campioni svizzeri, tra budget e obiettivi ridotti, si è trasformato nell’ennesima annata in cui aumentare la gioielleria da esporre in bacheca. Ma non poteva essere altrimenti, al di là delle dichiarazioni di facciata del presidente Alessandro Cedraschi ad inizio anno. A che altro poteva ambire una squadra che può schierare un centro come TJ Watson, per il nostro campionato una sorta di Shaquille O’Neal in salsa rossocrociata, o contare su tre sicurezze come Gibson, Schneidermann e soprattutto Stockalper? Quale altro obiettivo può avere una squadra che riporta dalle nostre parti «Mo» Abukar? Nomi importanti, punte di diamante di un collettivo che ha visto crescere durante l’anno anche le seconde linee, come Magnani, Molteni e Bavcevic, alla fine tanto fondamentali quanto i giocatori più blasonati.