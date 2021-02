Continua la marcia ai piani alti della classifica per la Spinelli Massagno, uscita con i due punti dalla sfida contro gli Starwings. Vittoria corroborante, soprattutto in vista dell’ottavo di finale di Coppa Svizzera previsto mercoledì a Neuchâtel, quella ottenuta contro i basilesi, contro i quali è bastata un deciso giro di vite ad inizio ripresa per regolare la pendenza. Rimane fermo sul posto invece il Lugano, battuto proprio in terra neocastellana, complice anche una difesa dalle maglie un po’ troppo larghe.

La testa alla Coppa

Ci è voluto un tempo intero prima di vedere la «vera» Spinelli. Un tempo durante il quale i ticinesi certo non hanno giocato male, ma hanno lasciato ampi spazi ai basilesi, concedendo loro di rimanere in partita più a lungo di quanto potessero sperare. Questione di testa, come sottolineato da coach Robbi Gubitosa dopo la sirena finale: «Siamo scesi in campo pensando un po’ troppo a mercoledì, alla Coppa. A livello di concentrazione abbiamo un po’ pagato. In attacco abbiamo giocato un po’ troppo da soli, limitandoci alle invenzioni del singolo. Però poi abbiamo fatto quello che dovevamo fare».

Giro di vite che è arrivato in modo particolare nella metà campo difensiva, un po’ troppo generosa nella prima metà del match e incapace di tenere a distanza gli Starwings malgrado la mano calda di Marko Mladjan nei primi dieci minuti (9 punti), e di suo fratello Dusan (8) in quelli successivi, con Nottage a supporto.

Il volto buono

Richiamati all’ordine durante la pausa, i ticinesi hanno cambiato marcia non appena rimessi in campo nel terzo quarto. Quattro minuti e mezzo di alto livello durante i quali i basilesi sono rimasti fermi al palo, con Nottage quale prima linea difensiva a fare incetta di palloni recuperati e il resto della retroguardia a costringere a forzature su forzature l’attacco ospite (8 palle perse nella sola frazione). E dall’altra parte ci ha pensato ancora il trio di cui sopra a mettere parecchio fieno in cascina, con ancora il playmaker sugli scudi (12 punti nel quarto). Così il +6 con cui Massagno è andata negli spogliatoi è pian piano levitato trasformandosi nel +17 (54-37) che ha permesso a Gubitosa di svuotare la panchina con largo anticipo e risparmiare diversi minuti ai suoi migliori interpreti. Non un brutto affare in vista del citato impegno in Coppa svizzera a Neuchâtel. Come ha potuto testare il Lugano, dopo l’epurazione del ribelle Humphrey e del vacuo Kinney, i neocastellani sembrano aver ritrovato la direzione giusta e se dovessero riuscire a tesserare in tempo il neo acquisto Xavier Ford (ala con parecchi punti nelle mani vista a Boncourt una stagione fa) sarebbero cliente ancor più difficile di quanto già si prospetta.

Difesa ballerina

Servirà la difesa vista nel secondo tempo di oggi però. Per conferme chiedere ai Tigers. Colon e compagni hanno malgrado le assenze abbastanza talento offensivo per poter beneficiare delle concessioni altrui. Lo testimoniano bene i 79 punti subiti dai bianconeri in soli tre quarti sabato. Troppi per sperare di uscire con un successo da una trasferta, ancor più se in attacco fatichi a trovare continuità. E questo malgrado il buon momento di Louissaint (28 punti). Abulico Nikolic, sottoposto a grandi minutaggi e sulle gambe nei minuti finali. Discontinui Aw e Jackson. Insomma, il Lugano continua a essere vittima dei suoi limiti.

