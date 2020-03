Dopo un weekend di campionato andato in scena senza restrizioni, anche il basket svizzero subisce i primi effetti del coronavirus. La semifinale di Coppa Svizzera tra Monthey e Olympic Friburgo, in programma sabato prossimo, è stata infatti rinviata. La nuova data verrà definita in base prescrizioni della Confederazione. Lo ha deciso lunedì sera il Municipio della città vallesana, proprietaria della Salle du Reposieux, la palestra in cui si sarebbe dovuto giocare l’importante match. Senza imporre porte chiuse o rinvii, nei giorni scorsi Swiss Basketball aveva chiesto ai club di conformarsi alle decisioni delle autorità comunali per lo svolgimento delle partite. L’altra semifinale di Coppa Svizzera tra Boncourt e SAM Massagno resta per ora programmata per domenica, come ci ha confermato la società ticinese. La finale è prevista sabato 25 aprile a Bienne.