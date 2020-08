Uros Nikolic, classe 1987, è stato ingaggiato dai Tigers per la stagione 2020/21, ne dà notizia la Lugano Basket in una nota odierna. Il giocatore serbo, 208 centimetri per 94 chili, ruolo 4/5, arriva a Lugano dopo aver giocato nella scorsa stagione a Vevey. «È un piacere per me e per tutta la società dare il benvenuto ad Uros. Auguro a lui una grande stagione nei Tigers», ha commentato il presidente Alessandro Cedraschi.