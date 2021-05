Il giovane olandese Taco Van der Hoorn (Intermarché Wanty Gobert) ha creato la sorpresa aggiudicandosi la 3. tappa del Giro d’Italdia tra Biella e Canale (190 km). L’italiano Filippo Ganna (Ineos) ha conservato la maglia rosa del leader. Van der Hoorn era andato in fuga dopo 10 chilometri in compagnia di altri sette corridori, tra i quali il vallesano Simon Pellaud. Il romando è stato l’ultimo ad affiancare il vincitore di giornata fino a 8 km dal traguardo. L’olandese ha trovato il risorse per condurre in porto l’impresa precedendo il plotone di pochi metri dopo una fuga di 180 km.