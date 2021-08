Dopo dieci anni in giro per la Svizzera e l’Europa, tra Friburgo, Ginevra, Croazia, Islanda e Francia, Roberto Kovac torna in Ticino. Il 31.enne cresciuto nel Vacallo, pilastro della nazionale rossocrociata, si è accordato con la SAM Massagno, dove troverà i fratelli Mladjan. Il club allenato da Robbi Gubitosa ha così riunito il meglio di quanto può offrire il basket cantonale. «Io, Dusan e Marko ci conosciamo da tempo, siamo stati compagni e avversari. A Nosedo ci sarà un forte legame con il territorio, l’allenatore potrà contare su tanti forti giocatori cresciuti in Ticino e questo sarà un ulteriore stimolo per i ragazzi del movimento giovanile, da sempre un fiore all’occhiello della SAM».

Per Roberto non è stato difficile accettare la proposta massagnese: «Già da qualche anno volevo tornare...