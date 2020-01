Victoria Manni e Carlo Röthlisberger ce l’hanno fatta: agli Europei di Graz, in Austria, la coppia ticinese si è qualificata per il programma libero della danza, in programma sabato. Si tratta della loro prima volta a questi livelli. Nel corto, pattinando sulle note di «Everybody needs somebody to love» dei Blues Brothers, i due hanno stabilito il loro primato personale con 59,78 punti, conquistando il 20. posto, l’ultimo utile per passare il turno. «Era il nostro obiettivo e siamo contentissimi», hanno dichiarato ai microfoni della RSI. In testa ci sono i francesi Papadakis e Cizeron con 88,78 punti.