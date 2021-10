Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), vincitore in solitaria nella 4. ed ultima tappa (Sant’Agata di Militello-Mascali, di 180 km) si è aggiudicato il Giro di Sicilia. Nella frazione conclusiva lo «Squalo di Messina», che vive a Lugano, ha preceduto di 49’’ il gruppo degli inseguitori comprendente Alejandro Valverde, Alessandro Covi e Romain Bardet. «Ho vissuto una sensazione indescrivibile - ha detto l’italiano - È stato bello condividere questo momento con gli amici e i miei sostenitori. Questo risultato mi dà la carica in vista del Giro di Lombardia in programma la prossima settimana».