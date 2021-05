Vittoria francese al Giro. Victor Lafay (Cofidis) si è aggiudicato sabato in solitaria l’8. tappa a Guardia Sanframondi ed ha aperto il suo palmarès tra i professionisti. L’ungherese Attila Valter ha conservato la maglia rosa alla vigilia dell’arrivo in salita a Campo Felice in Abruzzo.