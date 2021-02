Volley Lugano battuto dal Neuchâtel

Nella seconda sfida valida per i quarti di finale dei playoff di LNA, il Volley Lugano è stato sconfitto al Palamondo di Cadempino per 3-1 dal Neuchâtel UC. Le campionesse svizzere in carica, grazie ai parziali di 21-25, 27-29, 25-23, 18-25), si portano sul 2-0 nella serie.