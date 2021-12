Da otto anni fa parte dell’organico dei Lugano Sharks, prima come responsabile del movimento giovanile, poi come vice di Gianfranco Salvati, colui che lo aveva portato in Ticino. Ora che lo stesso Salvati, dopo 17 anni, ha deciso di lasciare, Carmine Argentiero ha accettato di sostituirlo.

Signor Argentiero, cosa si prova a prendere le redini da Salvati?

«Per me è un grande onore poter condurre una squadra che tanto ha vinto in passato. Un gruppo che ha saputo regalare tante emozioni e che è pronta a farlo anche in futuro».

Oltre a Salvati se ne sono andati anche Tramacera, Graziani, Alfano, Goran Fiorentini e Deserti. Tutti giocatori importanti...

«I dirigenti hanno deciso di voltare pagina e di iniziare un nuovo percorso. Io porterò avanti la filosofia di lavoro introdotta da Salvati, dal quale...