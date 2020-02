Esiti opposti per Massagno e Lugano, impegnati nella 19. giornata di campionato, l’ultima prima della pausa per la Nazionale. I primi sono andati a prendersi più che meritatamente i due punti nella sfida casalinga contro il Vevey (98-71), mentre i secondi sono rientrati dalla trasferta vallesana con una sconfitta sulle spalle (93-68).

Vittoria di gruppo

Sono due le principali considerazioni scaturite dal match tra SAM e Riviera. La prima: i vodesi sono venuti in Ticino in gita scolastica, dando l’impressione di seguire ben poco le indicazioni di coach Niksa Bavcevic, a sua volta apparso più impegnato in scalmanate «alla Obradovic» che altro. La seconda: nonostante l’impalpabilità altrui, la Spinelli non ha lesinato l’impegno. Anzi, cinicamente non ha mai smesso di attaccare e fare il suo gioco anche quando ha esondato, toccando addirittura il +30.

Tutto questo Massagno lo ha fatto giocando da squadra, senza personalismi e senza assenti ingiustificati in difesa. Come si suol dire, sabato Robbi Gubitosa ha avuto qualcosa di buono da ogni giocatore sceso in campo, con Colter e Marko Mladjan (altra prova molto concreta per lui) a fare da perni. Scarso impatto hanno avuto l’assenza di Wes Molteni e l’infortunio occorso a Chukwu nel secondo quarto: un problema alla caviglia che lo ha tenuto in panchina per tutto il resto del match. In quel momento i padroni di casa erano già scappati lontano, grazie soprattutto ad un impressionante parziale di 20-0 arrivato in 4 minuti e che ha ribaltato sia il 2-6 dei primi 120 secondi, sia la partita stessa, consegnandola ben presto agli annali. Quattro minuti durante i quali gli ospiti sono riusciti a subire canestro da fuori, da sotto, a difesa schierata e pure in un contropiede «uno contro zero» di Dusan Mladjan, con la difesa vodese ad arrancante alle sue spalle. Non ce ne voglia il talento di casa nostra, ma si sa che velocità non è il suo migliore «atout». Insomma, l’immagine perfetta di una squadra ospite sperduta.

Un allenatore contento

La SAM Massagno è stata capace di rimanere sempre sul pezzo, compito mai banale in partite con così pochi stimoli. Ed è stata capace di farlo con una solida prova d’assieme. Segnale di crescita, forse il migliore per Robbi Gubitosa in vista della fase calda della stagione sempre più alle porte. «Sono contento – le ovvie parole dell’allenatore – Ho visto quello che volevo vedere, i ragazzi hanno difeso forte, con Colter possiamo finalmente mettere pressione sulla palla. Abbiamo forzato molte palle perse che si sono trasformate in comodi punti. Bene così».

Bianconeri senza gloria

Trasferta senza bollicine in Vallese per i Tigers invece. Nonostante il ritorno di Nzege, a Monthey i ragazzi di Salvatore Cabibbo non sono riusciti a portare a casa la vittoria. È stata una partita di rincorsa, e a strappi, quella dei bianconeri, costretti ad inseguire praticamente da subito per poi avvicinarsi e riallontanarsi a mo’ di fisarmonica, galleggiando sempre intorno alla dozzina di punti di distacco, prima del crollo definitivo arrivato nei cinque minuti conclusivi.

Il Riva non ha scampo

Era impensabile che la prima vittoria stagionale del Riva arrivasse proprio ieri in casa del Troistorrents, corazzata della LNA femminile. In Vallese le momò sono infatti state sconfitte 89-54. La classifica 1. Elfic 16/29. 2. Winterthur 16/29. 3. Troistorrents 16/29. 4. Ginevra 16/27. 5. Hélios 16/23. 6. Pully 16/22 . 7. Aarau 16/21. 8. Nyon 16/20. 9. Riva 16/16.

