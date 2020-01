La Spinelli SAM Massagno ha raccolto in un lampo l’intenzione di Westher Molteni di tornare in Ticino e lo ha messo sotto contratto fino al termine della stagione, vincendo la concorrenza con Lugano, pure interessato alla medesima operazione. Come anticipato in un suo post personale di Facebook da Alessandro Cedraschi, la società del presidente Fabio Regazzi conferma dunque l’ufficialità dell’arrivo del forte ticinese.