Le speculazioni sono diventate realtà. Mike Tyson, 54 anni, torna sul ring. Il campione della boxe sfiderà il prossimo 12 settembre a Los Angeles Roy Jones Jr. in un «exhibition match», un incontro di preparazione a otto round. «Iron Mike» aveva lasciato intravedere un suo ritorno qualche mese fa quando in un breve filmato postato sul suo profilo Instagram lo si vedeva durante una seduta d’allenamento con il suo coach. Oggi la conferma in un nuovo video rilanciato sui social, con tanto di scritta «I am back» (sono tornato). Il suo ultimo incontro risale al 2005.