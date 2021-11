Noè Ponti ha abbattuto il muro dei 50’’ nei 100 m delfino in vasca corta. Il locarnese ha infatti nuotato in 49’’98 nella finale dei campionati svizzeri di Sursee. Ponti ha così migliorato due volte nel giro di poche ore il primato nazionale stabilito domenica a Bolzano (50’’81). Dapprima, nelle batterie, aveva fermato il cronometro in 50’’13, poi si è ulteriormente migliorato abbassando il suo primato di altri 15 centesimi. Solo un altro nuotatore elvetico aveva nuotato sotto i 50’’. Si tratta di Dano Halsall, che ci era riuscito nei 100m stile libero 35 anni fa.