Il calcio, dice, gli è mancato tanto. Eppure, durante il lockdown a pesare maggiormente era l’assenza di un altro sport. Il golf. Ah, cosa avrebbe dato Andriy Shevchenko per qualche buca in compagnia. E invece, come tutti, l’usignolo di Kiev è rimasto chiuso in casa. A riflettere. E a misurarsi, in un qualche modo, con altri campioni. Funziona così, con i fenomeni. Quelli veri. Cercano di continuo il confronto, la sfida, il paragone. Sheva ovviamente ha scelto il numero uno per antonomasia, Michael Jordan. Si è goduto ogni minuto della docu-serie The Last Dance. D’altronde, «non c’è nessuno come lui» ha confidato l’attuale commissario tecnico dell’Ucraina all’amico Bobo Vieri durante una diretta Instagram.

Ricordati di me

Analogamente, quassù non c’è nessuno come Andriy. Vero e proprio eroe...