Proseguono le attività inclusive della FCL Special Needs, squadra di ragazzi con disabilità over 16. Ieri, dopo aver affrontato in una sfida di calcetto i seniori 30+ del FC Lugano, i «Camaleonti» (soprannome scelto dai giocatori della squadra) hanno accettato un invito da parte del glorioso Lügan Club di Viganello. Obiettivo? Quello di trascorrere un pomeriggio insieme mischiando le carte tra testimonianze di ex giocatori famosi che hanno fatto la storia del Club e giocatori FCL Special Needs; visione della partita Thun- Lugano e formazione in merito all'operato promosso da Progetto Avventuno a favore dell’inclusione.