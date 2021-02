Un grosso, grossissimo sospiro di sollievo. L’Ambrì Piotta può tornare a respirare: sì, la serie negativa è terminata all’Hallenstadion. Sette sconfitte di fila possono bastare e il successo contro gli ZSC Lions permette ai biancoblù di rivedere un po’ di luce in fondo al tunnel. E, soprattutto, di tornare a lavorare con il sorriso sulle labbra. È strano lo sport, a volte: a fare la differenza, nel terzo tempo, è stato Brendan Perlini. Per due tempi l’anglo-canadese è sembrato un pesce fuor d’acqua, incapace di portare impulsi alla manovra offensiva e distratto in difesa. Suo l’errore che nel periodo centrale - con i biancoblù in superiorità numerica - ha permesso a Sven Andrighetto di portare in vantaggio i Lions.

Stranezze dello sport

Un vantaggio non immeritato, quello dello Zurigo, al cospetto...