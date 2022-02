Chi è causa del suo mal, pianga se stesso. Sì, il Lugano può davvero recitare il mea culpa per essere uscito sconfitto da una sfida - quella con i campioni svizzeri dello Zugo - giocata su ottimi livelli. Dominata addirittura, in un primo periodo in cui i bianconeri hanno fatto fuoco e fiamme. E hanno messo alle corde la difesa dei Tori. Ma le partite, si sa, durano sessanta minuti e a volte anche di più. E certe distrazioni vanno assolutamente evitate.

Rischi inutiliFatto è che a circa sei minuti dalla terza sirena, il Lugano ha avuto a disposizione quattro minuti di superiorità numerica per un bastone alto di Jan Kovar ai danni di Herburger. Ed ecco il patatrac: i bianconeri hanno corso decisamente troppi rischi e lo Zugo ne ha approfittato per piazzare uno «shorthand» mortifero. L’ex di turno...