Prima gara e subito una finale. Sono iniziati bene gli Europei di Noè Ponti, incluso nella staffetta 4 x 100 m stile libero insieme a Roman Mityukov, Niels Liess e Antonio Djakovic. In mattinata, a Budapest, il quartetto elvetico ha chiuso in 3’14’’ 72, staccando il 5. posto nelle qualificazioni e abbassando di 1’’41 il vecchio primato nazionale che resisteva da 12 anni. Nella finale, vinta dai russi davanti ai britannici e agli italiani, i rossocrociati hanno fanno un’ottima figura chiudendo al 6. posto e, soprattutto, migliorando ancora il primato nazionale (3’13’’41). Brillante Mytiukov (48’’20), un centesimi in meno rispetto al tempo realizzato in mattinata), ma eccellenti pure Liess, Ponti e Djakovic.

Il biglietto per Tokyo

«Aver staccato con largo anticipo il biglietto per le Olimpiadi è stato importante», ha detto Noè prima di partire per l’Ungheria, dove si augura di poter raggiungere almeno una finale anche a livello individuale. Sarà una settimana tosta con tante competizioni: i 50, 100 e 200 m delfino oltre alle staffette (4 x 100 m e 4 x 200 m stile libero, nonché 4 x 100 mista). Un vero «tour de force». Difficile dire se è stato davvero raggiunto il picco della forma. Di certo, Noè ha fatto di tutto per inseguirlo. Ha lavorato con puntiglio e passione, risparmiandosi solo quando era necessario.

«Il nuoto è uno sport particolare. È importantissimo dividere bene i carichi di lavoro», ha sottolineato Noè che a questi Europei avverte sì un po’ di pressione, ma neppure tantissima. In effetti si considera un outsider. Ai recenti campionati svizzeri di Uster, aveva conquistato quattro medaglie d’oro: 50 m delfino, 100 delfino, 200 delfino e 800 stile libero. Poi è arrivato anche il record nazionale negli 800 m delfino che resisteva dal 2009. «Quei Nazionali erano andati bene, ma li avevo affrontati come un test in vista degli eventi maggiori che mi attendono», ha spiegato Ponti. Torniamo indietro di diversi mesi, nel dicembre 2020 a Rotterdam. Lì Noè aveva migliorato a più riprese i primati nazionali sui 100 (51’’24 e 51’’15) e 200 delfino. Lì aveva soprattutto trovato gli stimoli giusti per caricarsi in vista delle scadenze più prestigiose di questo 2021. A due anni dalla conquista della medaglia d’oro agli Europei giovanili nei 50 m delfino, quanto è cambiata la vita di Ponti? «Parecchio. Sono cresciute le mie aspettative e quelle di chi mi segue da vicino», ha detto con orgoglio il locarnese.

Lavoro e tenacia. Tutto per accrescere la fiducia nei propri mezzi. Una fiducia che, dopo un tentennamento all’inizio dell’anno per una classica influenza, è andata via via crescendo. A forgiare gli atleti hanno contribuito anche i ritiri svolti con la nazionale, dapprima a St. Moritz (in febbraio), più recentemente a Lanzarote. «Nel nostro gruppo c’è una sana concorrenza. Siamo una bella squadra e ci stimoliamo a vicenda», ha detto Ponti facendo riferimento ai colleghi che come lui già si sono qualificati per le Olimpiadi: Jéremy Desplanches, Roman Mytiukov, Antonio Djakovic e le zurighesi Lisa Mamié e Maria Ugolkova. E poi ci sono altri ottimi nuotatori che sembrano pronti a seguire le loro orme: Niels Liess, Thierry Bollin e Nina Kost.

Buone prestazioni

Intanto alcuni rossocrociati si sono già messi in luce. A incominciare da Antonio Djakovic, che in batteria ha realizzato il miglior tempo nei 400 m s. l. Il turgoviese ha nuotato in 3’47’’23 polverizzando di 66 centesimi il suo primato nazionale che durava dal 2019. In finale ha chiuso al 6. posto con un tempo ancora migliore (3’46’’54). Un altro limite olimpico raggiunto dopo quello dei 200 m s.l. E Maria Ugolkova? .Il suo 58’’56 non è le bastato per qualificarsi alla finalissima dei 100 m delfino. Nella prima giornata è stato stabilito un nuovo primato mondiale: il russo Kliment Kolesnikov è diventato il primo nuotatore ad abbattere il muro dei 24’’ nei 50 m dorso (23’’93).

