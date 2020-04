La carriera di allenatore di Markus Egger era iniziata nel 2010 come allenatore della squadra nazionale di Heuscher / Bellaguarda, che si erano qualificati per i Giochi olimpici del 2012 a Londra, dove avevano chiuso al nono posto. Poco dopo Swiss Volley aveva scelto Egger come capo allenatore delle squadre elvetiche maschili.