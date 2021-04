I campionati svizzeri in vasca lunga di Uster hanno dato buone risposte a Noè Ponti: quattro ori e un argento nelle gare individuali, nonché una medaglia di bronzo con la staffetta della Nuoto Sport Locarno nella 4 x 200 m stile libero. Difficile chiedere di più, soprattutto in questo periodo di avvicinamento ai campionati europei che si terranno a Budapest dal 17 maggio.

Tappa di avvicinamento

«Questi campionati svizzeri erano una tappa di avvicinamento agli Europei. Il meglio del nuoto nazionale, con qualche eccezione, era presente all’appuntamento che tutti abbiamo considerato come una sorta di test. Non era in questa circostanza che bisognava inseguire i tempi o, eventualmente, i nuovi primati», ha spiegato il primattore del nuoto cantonale soddisfatto delle proprie prestazioni.

Il bottino...