Valentino Rossi è risultato positivo al coronavirus. Il campione italiano, 41 anni, lo ha annunciato sui social network, spiegando che, dopo un primo test negativo, il secondo tampone è risultato positivo. Il pilota della Yamaha ha scritto: «Mi sono svegliato e non mi sentivo bene. Mi sentivo debole e avevo una leggera febbre, ho subito chiamato il medico». Rossi si è detto deluso, in quanto dovrà saltare la prossima gara della MOTOGP, in programma ad Aragon, in Spagna. «Seguirò il consiglio medico, e spero solo di guarire al più presto», ha concluso il campione delle due ruote.