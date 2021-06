Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) ce l’ha fatta: ha realizzato il sogno che suo nonno, Raymond Poulidor (deceduto nel novembre 2019) non era mai riuscito a concretizzare. Si è messo le mani sul volto e non ha potuto nascondere le lacrime. «Quando ho raggiunto il traguardo e conquistato la maglia gialla, ho pensato proprio a lui, al mio grande nonno», ha detto il fenomeno olandese, vincitore di due tappe del recente Giro della Svizzera. A 26 anni, van der Poel, ha centrato una bella impresa precedendo di 6’’ i due favoriti di questa «Grande Boucle», gli sloveni Tadej Pogacar (detentore del titolo) e Primoz Roglic. Per centrare il successo, Mathieu ha attaccato a due riprese, la prima volta per aggiudicarsi gli 8’’ di abbuono sulla salita di Ménéhiez, sul Mûr -de-Bretagne (Vôtes d’Armor), sostenuto dal buon lavoro del campione svizzero Silvan Dillier. Poi quando si è lanciato all’attacco per firmare la tappa. Quattro volte campione del mondo di ciclocross, Van der Poel è un fenomeno, capace di brillare in diverse specialità, dal cross-country (ndr: punterà all’oro olimpico di Tokyo) alla strada, che gli ha già regalato grandi soddisfazioni nelle classiche.