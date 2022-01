Quando sbarcò a Lugano, cinque anni fa, era un ragazzo filiforme. Negli occhi aveva l’inquietudine del suo mondo e la scintilla di chi era pronto a spaccare tutto. Ci mise poco a conquistare un coach come Thibaut Petit. Poi Neuchâtel e quindi Massagno, dove approdò la scorsa stagione, fortemente voluto, e quest’anno tenuto, da Robbi Gubitosa.

Williams è un tassello imprescindibile di questa SAM, che nelle Final Four di SBL Cup – l’ex Coppa della Lega – proverà a mettere in bacheca il suo primo trofeo in assoluto. Se il tempo ne ha smussato alcuni spigoli, in campo Isaiah resta il mastino che porta con sé la rabbia della «giungla» di Newark (consigliamo il documentario a lui dedicato su YouTube: The Crossover, from Newark’s jungle to Division 1). Punti, rimbalzi, assist, lavoro sporco in difesa:...