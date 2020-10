Nella stagione 2019-2020 le manifestazioni sportive si sono svolte nella maggior parte dei casi senza particolari episodi di violenza tra i tifosi. È quanto emerge dal secondo rapporto sul tema stilato dall’Ufficio federale di polizia (Fedpol). I reati commessi nei pressi degli stadi di calcio e delle piste di hockey riguardano perlopiù l’accensione di oggetti pirotecnici, seguiti da danneggiamenti e accensione di petardi. La Presentazione elettronica della situazione sportiva svizzera (PESSS-Reporting) per la stagione 2019-2020 ha preso in considerazione tutte le giornate di gare delle due categorie superiori di calcio e hockey.

Lo scorso febbraio, a causa del coronavirus, sono stati interrotti i campionati. La Swiss Football League ha deciso di riprendere la stagione con un numero molto ridotto di spettatori presenti negli stadi. I 153 incontri disputati in queste circostanze straordinarie, dal 14 giugno al 31 agosto 2020, sono stati valutati ma non sono stati inclusi nel report per non falsare le statistiche.