Sommer 4 Deve gestire un paio di calci da fermo avversari e poco più. Ma di fatto rimane inoperoso per buona parte del match.

Elvedi 4 Meno pulito del solito. In un paio di circostanze mette addirittura in difficoltà la squadra. Non è da lui.

Akanji 4,5 Dirige con personalità ed efficacia la retroguardia rossocrociata.

Rodriguez 4 A Sofia aveva spinto molto di più nonostante il ruolo prettamente difensivo. Per il resto non si distingue per errori o giocate clamorose.

Widmer 4 Spinge molto, è vero. Ma nell’ultimo passaggio è spesso impreciso.

Xhaka 4,5 Le sue verticalizzazioni improvvise innescano sovente Shaqiri. E al kybunpark è forse l’unico schema che funziona bene.

Freuler 4 Prestazione piuttosto anonima per il centrocampista dell’Atalanta. Forse l’erroraccio di Sofia occupa ancora i suoi pensieri.

Vargas 4,5 Non sempre prende la decisione giusta. A volte denota anche una certa leggerezza. Per misurare la pericolosità offensiva della Svizzera bisogna però passare dai suoi spunti.

Shaqiri 4,5 Al netto del gol subitaneo, è il rossocrociato che ci mette più convinzione. Purtroppo il suo entusiasmo non è contagioso.

Embolo 4 Parte benissimo, con il suggerimento da cui nasce l’1-0 di Shaqiri. Da lì in avanti tanto movimento e poco più.

Seferovic 4 A questo giro deve mordere il freno. Va vicino alla rete in almeno tre occasioni. Imprecisione e poco cattiveria lo penalizzano.

Gavranovic 4 Trova la zampata vincente. Il guardalinee lo coglie però in fuorigioco.

Zakaria 4 Ha una buona occasione dal limite, ma spara addosso al portiere lituano.

Edimilson 4 Il suo ingresso non cambia le sorti del match.

zuber 4,5 Entra con il piglio giusto. Colpisce un palo e impegna severamente Svedkaukas poco dopo.

Petkovic 4 La sua squadra coglie la seconda vittoria in altrettanti match. Bene. Rispetto al successo di Sofia, i rossocrociati non brillano tuttavia in termini di concretezza e determinazione. Ci si poteva sicuramente aspettare di più.

©CdT.ch - Riproduzione riservata