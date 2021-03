La Confederazione continuerà a promuovere, per il tramite di fideiussioni (cauzioni), la costruzione di alloggi a pigione moderata. Seguendo il Nazionale, il Consiglio degli Stati ha accolto oggi con 36 voti a 2 e 5 astenuti, il progetto governativo che prevede un impegno finanziario di 1,7 miliardi di franchi per il periodo 2021-2027.

Il credito quadro attuale, adottato nel 2015 per complessivi 1,9 miliardi, sarà infatti esaurito nel corso di quest’anno. Le nuove fideiussioni permetteranno di garantire i prestiti della Centrale di emissione per la costruzione di abitazioni (CCA). Inoltre, ciò non comporterà alcuna spesa eccessiva, salvo se un prestito non è rimborsato. «Il che non si è mai verificato finora», ha ricordato Christian Levrat (PS/FR) a nome della commissione.