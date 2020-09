La Confederazione deve continuare a promuovere, per il tramite di fideiussioni (cauzioni), la costruzione di alloggi a pigione moderata. Il Consiglio federale ha chiesto oggi al Parlamento di liberare 1,7 miliardi di franchi per il periodo 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2027.

Le fideiussioni permettono di garantire i prestiti della Centrale di emissione per la costruzione di abitazioni (CCA). Quest’ultima può così mettere a disposizione dei suoi membri i mezzi per costruire e rinnovare abitazioni ad affitti e prezzi moderati. In questo modo sono state finanziati dal 2003 circa 35’000 alloggi in quasi 950 immobili in tutta la Svizzera.