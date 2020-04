Decine di cittadini svizzeri bloccati in Australia sono stati rimpatriati oggi con un volo charter organizzato dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Il velivolo della compagnia Edelweiss con 194 persone a bordo (172 passeggeri dalla Svizzera e 22 di altre nazionalità) è atterrato stamattina alle 6.20 all’aeroporto di Zurigo-Kloten. Il velivolo è decollato sabato da Sydney, ha specificato oggi in una nota il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Prima di giungere a destinazione, l’apparecchio ha fatto una tappa intermedia in Thailandia, sull’isola di Phuket, nota località turistica. Finora il DFAE ha organizzato 19 voli del genere, riportando a casa 2400 cittadini svizzeri. Si tratta della maggior operazione di rimpatrio organizzata dal DFAE.